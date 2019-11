Dilemma: kort vliegen of langdurig treinen naar klimaattop

GL-Kamerlid Suzanne Kröger Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Den Haag - Groene politici zitten met hun handen in het haar over het vervoer naar de klimaattop in Madrid. Ze kunnen kiezen tussen een vlucht van ruim twee uur of een treinreis van 15 uur. Het GroenLinks-plan voor een speciale rechtstreekse ‘klimaattrein’ blijkt praktisch onuitvoerbaar.