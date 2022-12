400 kilo vuurwerk gevonden in woning in Den Bosch

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - De politie heeft woensdag 400 kilo vuurwerk gevonden in de hal van een woning in Den Bosch. De politie kreeg een anonieme tip over het vuurwerk in de woning aan de Burchtenlaan in de wijk Maaspoort. De 48-jarige bewoner zal op een later moment worden verhoord, aldus de politie.