Advocaten pleiten voor vrijspraak in moordzaak Ayla Mintjes

Justitie ziet Samuel Y. (21) en Jeremia T. (22) als schutters en Renato F. (35) als hun chauffeur. Ze hoorden dinsdag celstraffen van dertig jaar tegen zich eisen.

Volgens de advocaat van Y. „valt niet onomstotelijk af te leiden dat hij een van de daders is geweest.” Y. werd vorig jaar als eerste van het drietal gearresteerd in het ziekenhuis, waar hij werd behandeld aan ernstige brandwonden op zijn benen. Maar die brandwonden bewijzen volgens zijn advocaat niet direct dat hij aanwezig was bij het in brand stichten van een Volkswagen Caddy, waarin de politie de verkoolde resten van twee automatische vuurwapens vond en een pistool. „De brandwonden kunnen een hele andere oorzaak hebben”, aldus de raadsman. Een alternatieve oorzaak noemde hij niet, omdat Y. zich beroept op zijn zwijgrecht.

De 22-jarige verdachte Jeremia T. zegt zijn brandwonden te hebben opgelopen door kokend water. Volgens zijn advocaat „is niet mogelijk te bepalen of wonden afkomstig zijn van wonden of heet water.” Ze zegt onder meer ook dat het uiterlijk van T. niet voldoet aan het signalementen die getuigen van de daders hebben gegeven.

’Verdenkingen louter gebaseerd op vermoedens’

De 35-jarige F. ontkent eveneens in de Maassluisstraat te zijn geweest. Maandag bekende hij in de rechtbank in Amsterdam wel dat hij bij de brandstichting van de auto in de August Vermeylenstraat aanwezig was, waar hij ook door bewakingscamera’s rennend is vastgelegd. Hij zou daar een auto ophalen, zei hij. „Mijn cliënt ontkent de chauffeur te zijn geweest. De verdenkingen zijn louter gebaseerd op vermoedens en niet op hard bewijs. Niemand gaf een signalement van de chauffeur, er is zelfs geen enkel bewijs dat hij ooit in de Caddy heeft gezeten”, aldus de advocaat van F.

Volgens de raadsman van Y. kan ook de poging tot moord op Ayla’s criminele vriend Anis B. niet bewezen worden. B., die op een dodenlijst stond, overleefde de schietpartij als bijrijder op de passagiersstoel. „Volgens de verdediging is er te weinig informatie om de poging tot moord of de doodslag te bewijzen. Het enige wat we weten is dat er 36 hulzen zijn gevonden, maar er zijn geen beelden van het schieten zelf en er zijn geen getuigen die het schieten hebben waargenomen.”

De rechtbank doet op 18 juli uitspraak.