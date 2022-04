Meer tijd voor opheldering sms’jes Von der Leyen met Pfizer-baas

De Ombudsman stelde in januari een onderzoek in nadat een journalist vorig jaar mei de commissie om de sms’jes had gevraagd, maar niet gekregen. Dit naar aanleiding van een artikel in de New York Times. De persoonlijke diplomatie tussen Von der Leyen en Bourla speelde volgens de Amerikaans krant een belangrijke rol in de deals rond Covid-19-vaccins. De commissie had toen net een derde contract met Pfizer gesloten voor 1,8 miljard doses.

Rond de aankoop van de vaccins heerst volgens critici veel geheimzinnigheid. Zo is niet openbaar gemaakt hoeveel de commissie, die optrad namens de EU-lidstaten, heeft betaald voor de miljoenen bestelde doses bij meerdere fabrikanten, waaronder Pfizer/BioNTech.

’Transparantieregels’

Volgens het dagelijks EU-bestuur zijn sms-berichten geheim en hoeven ze ook niet bewaard te worden. Maar de Ombudsman, de Ierse Emily O’Reilly, vindt dat het EU-bestuur moet meegroeien met de tijd en met de moderne methodes van communicatie. „Niet alle tekstberichten moeten bewaard blijven, maar ze vallen wel degelijk onder de transparantieregels.”

De commissie zei dinsdag meer tijd nodig te hebben voor het verzoek van de Ombudsman. Eerder dit jaar wilde de commissiewoordvoerder niet zeggen of de sms’jes zijn gewist.