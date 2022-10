Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgen om ’horrorscenario’ in beruchte Iraanse martelgevangenis

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM De gevangenis in Teheran waar zaterdag een opstand uitbrak is de beruchtste van het Midden-Oosten, zegt hoogleraar Afshin Ellian, die zelf in het verleden vanuit Iran vluchtte. In het Evin-cellencomplex, waar vooral politieke gevangenen vast zouden zitten en in het verleden zou zijn gemarteld en gemoord, brak brand uit en waren schoten te horen. Ook werden er leuzen tegen het regime geroepen. ,,Het was een horrorscenario.”