Amerikaans stel gearresteerd om zware kindermishandeling: verminkt, uitgehongerd en gedrogeerd

De kinderen zeiden dat ze thuis werden mishandeld en nauwelijks iets te eten kregen. „Ze wisten dat als ze daar bleven dat er iets met hen zou gebeuren”, zegt de buurvrouw in een interview met Amerikaanse media. Het gezin woonde nog maar net in Cypress, Texas.

Moeder Zaikiya Duncan en haar vriend Jova Terrell probeerden aanvankelijk nog te vluchten, maar werden later die dag gearresteerd in Baton Rouge. Het zou niet de eerste keer geweest zijn dat de vrouw in verband wordt gebracht met kindermishandeling.

Twee kinderen ontvluchtten het ouderlijk huis en belden doodsbang bij de buurvrouw aan. Ⓒ ring

In het onderzoek van de politie zijn allerlei gruwelijkheden aan het licht gekomen. Duncan heeft in totaal zeven kinderen: ze liet hen hun eigen uitwerpselen opeten, sloeg ze met metalen buizen van de gordijnen en gaf de oudere kinderen ook drugs om ze ’te laten slapen’. Volgens de kinderen kregen ze maar drie keer per week iets te eten. Een aantal van hen bleek zwaar te zijn verminkt, onder meer rond de polsen: ze kregen regelmatig handboeien om. Duncan zou ook bleekmiddel over haar kinderen heen hebben gegooid.

Opvallend genoeg deelde Duncan tot vorig jaar nog vrolijke filmpjes op sociale media als Instagram en TikTok waarin sommige van de kinderen en de verdachte zelf dansend te zien zijn. In de berichten lijkt er geen vuiltje aan de lucht binnen het gezin.

Na de arrestatie van het stel zijn alle zeven kinderen ondergebracht bij de Amerikaanse kinderbescherming.