Bijzonder broodje pindakaas: potten zitten vol met cocaïne, hasj én xtc

„Je wordt er niet groot en sterk van”, grapt de douane op Facebook. „Al kan je dat na het opeten ervan wel denken.”

In plaats van pindakaas zat er namelijk hasj, cocaïne en xtc in de potten . De douane wist deze te onderscheppen nadat ze niet door de (drugs)test kwamen. „De smaken smeuïg, of met en zonder nootjes waren niet voldoende voor deze liefhebber van pindakaas en deze smokkelaar voegde wat ingrediënten toe”, luidt het.

De voorraad is in beslag genomen en vernietigd.