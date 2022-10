Scheve spreiding van statushouder: ’In Overvecht nu eenmaal meer sociale huur’

Financieel

Aandeel sociale huurwoningen in woningvoorraad afgenomen

Het aandeel sociale huurwoningen is vorig jaar gedaald tot minder dan 34% van het totale aantal woningen in Nederland. In 2012 was dit nog ruim 37%, meldt het CBS. Nederland heeft in de EU wel nog steeds het hoogste aandeel sociale huurwoningen. In de EU woont gemiddeld 10% van de mensen sociaal, vo...