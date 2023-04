Vrachtwagen rijdt over bakfiets heen in Haarlem: man gewond, kinderen ongedeerd

Twee kinderen die in de bakfiets zaten bleven ongedeerd, de bestuurder van de bakfiets liep verwondingen op aan zijn been. De man is door ambulancepersoneel gestabiliseerd waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht voor verdere behandeling. De twee kinderen zijn bij de rechtbank opgevangen.

Het opgeroepen traumateam hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De chauffeur van de vrachtwagen is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.