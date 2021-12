Code geel in groot deel van het land vanwege gladheid, meerdere ongevallen

Vooral op het zuidelijke deel van de Veluwe en in de omgeving van Arnhem-Doetinchem was het plaatselijk glad. Ook in het noordoosten van Gelderland was het lokaal glad door bevriezing van natte weggedeelten. Gladheid op de wegen kan veel schade en gevaar veroorzaken. In het noordoostelijk deel van Nederland geldt nog steeds code geel.

In vroege ochtend kan het ook glad zijn door het vallen van neerslag op een bevroren ondergrond. Zaterdagochtend lopen de temperaturen geleidelijk op en verdwijnt de gladheid.

Weggebruikers krijgen het advies hun rijgedrag aan te passen. Rijkswaterstaat zet strooiwagens in.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Meerdere ongevallen op A1 en A50

Op de A1 en de A50 in het oosten van het land zijn zaterdagochtend meerdere ongelukken gebeurd omdat het glad was door ijzel, meldt Rijkswaterstaat.

Er was alleen sprake van blikschade, zegt een woordvoerster van de Rijkswaterstaat. Onder meer was er een ongeval op de A1 nabij Kootwijk en een op de A50 bij Schaarbergen.

Rond 10.00 uur was de gladheid verdwenen, aldus Rijkswaterstaat.