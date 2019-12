Last minute kerststress: ’De chilisaus vergeten!’

Mick, Anita en de jonge Kristy hebben op eerste kerstdag nog snel even een kar vol lekkers gehaald. Ⓒ serge LIGTENBERG

LEIDEN - Het is een bekend nachtmerriescenario. Eerste kerstdag, twee uur in de middag, volop drukte in de keuken, en dan toch een ingrediënt vergeten zijn bij de inkopen. Tegenwoordig is één op de drie supermarkten open op de feestdag, en dat biedt hulp. Niet zo gek is het dan ook dat het bij de Albert Heijn XL in Leiden een drukte van belang is.