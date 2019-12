‘Niet klimaat, maar overbevolking is hét probleem van dit moment’

AMSTERDAM - - Wennen we teveel aan schokkende gebeurtenissen zoals de roofmoord in Hoofddorp, waarbij een 15-jarige ervan verdacht wordt een man van 64 te hebben doodgestoken? Twintig jaar geleden stond het land nog op zijn kop bij een soortgelijke gebeurtenis, maar nu is de schok veel minder groot, zegt verslaggever Wierd Duk in de nieuwe podcast. En verder: deze week waren er weer nieuwe boerenprotesten. Gaat het boerenprobleem wel over stikstof, of over iets veel groters? En: niet klimaat, maar overbevolking is misschien wel hét probleem van dit moment. Luister de hele podcast hier, of hieronder.