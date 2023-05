Gearresteerd duo in ontvoeringszaak mogelijk pas na Pinksteren voorgeleid

Het is nog steeds onduidelijk waar het slachtoffer is en hoe het met hem gaat, de politie zoekt met man en macht en maakt zich grote zorgen over het welzijn van de man.

Geen contact met buitenwereld

De in Heerhugowaard opgepakte mannen zitten in volledige beperking. Dit betekent dat zij geen enkel contact mogen hebben met de buitenwereld.

De rechter-commissaris zal komende week moeten beoordelen of er genoeg bewijzen zijn om de mannen nog langer vast te houden.

Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft de mogelijke ontvoerders vrij kort nadat de man bij het winkelcentrum in Spanbroek werd gedwongen in een auto te stappen kunnen aanhouden. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag.

"Ik ben achter een gordijn gedoken"

De rustige woonwijk in Heerhugowaard waar de mannen – tot schrik van de buurt – in het holst van de nacht zijn opgepakt, ligt op nog geen tien kilometer afstand vanaf de Herenweg in Spanbroek waar de ontvoering plaatsvond.

Een buurtbewoner die het bewapende arrestatieteam zag, vertelt aan NHnieuws: „Ik ben achter een gordijn gedoken. Ik heb maar weinig momenten in mijn leven gehad dat ik zo veel angst voelde.”

Baard en rossig haar

Op een foto die de politie heeft vrijgegeven van het moment van de ontvoering in Spanbroek is te zien dat het slachtoffer, een stevige man met een baard en rossig haar, door een van zijn ontvoerders in bedwang wordt gehouden.

Even dwong de man met een petje samen met een handlanger het slachtoffer in een personenauto te stappen. Volgens getuigen klonk er geschreeuw en hing het been van het slachtoffer nog uit de auto toen zijn belagers met hem wegscheurden.

In Spanbroek heeft de politie zaterdag een mobiel kantoor – een zogenoemde PD-unit – geplaatst om ter plaatse onderzoek te kunnen doen.

