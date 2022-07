Vrijwillige brandweerman gepakt wegens bosbranden in Frankrijk

Kopieer naar clipboard

Het resultaat van een bosbrand in La Teste-de-Buch in Gironde, in het zuidwesten van Frankrijk. Ⓒ ANP / AFP

MONTPELLIER - In Zuid-Frankrijk is een man aangehouden die ervan wordt verdacht meerdere keren bosbranden te hebben gesticht sinds mei. Het gaat volgens Franse media om een lid van de vrijwillige brandweer in het departement Hérault. Hij is in een dorp bijna 40 kilometer ten westen van Montpellier gearresteerd. Volgens de openbaar aanklager in de stad heeft hij in de streek minstens vier keer brand gesticht.