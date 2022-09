Kabinet loopt weg bij rede Baudet tijdens politieke beschouwingen

Er kwam felle kritiek op zowel Baudet als het kabinet. Zo was klonk er begrip voor het ontnemen van het woord. Het kabinet kreeg kritiek omdat bewindslieden tijdens Tweede Kamerleden volgens de regels te gast zijn in het parlement, en niet de orde bepalen. Het is namelijk aan de voorzitter om te bepalen of iets te ver gaat.

Kamervoorzitter Bergkamp schorste middenin het betoog het debat omdat er geen bewindslieden meer aanwezig waren. Die waren namelijk weggelopen uit de plenaire zaal. Het leidde tot tumult in de Tweede Kamer. PVV-leider Wilders eiste dat het kabinet terug zou komen, omdat anders het debat niet voortgezet kon worden. Alleen premier Mark Rutte keerde daarna terug. Hij zei dat Kamerleden soms de grenzen opzoeken, maar dat hier ’een grens over is gegaan’. „Ik ga hier weer zitten, maar heel bepalend zal zijn wat er nu gebeurt in het debat.”

Kamervoorzitter Bergkamp vroeg Baudet zijn woorden terug te nemen. Toen Baudet dat weigerde, ontnam Bergkamp de fractievoorzitter het woord voor de rest van het debat.

Tekst gaat verder onder de video

Baudet zei eerder tijdens het debat dat Kaag studeerde aan een universiteit die dient als ‘opleidingsinstituut voor Westerse geheime diensten’ voor ‘globalistische elites’ die ‘achter de schermen ons leven willen plannen’. Kamervoorzitter Vera Bergkamp noemde het verspreiden van een ‘complot over waar de minister gestudeerd zou hebben niet gepast.’

Kaag gebaarde tijdens de bijdrage van Baudet met haar handen naar de Tweede Kamervoorzitter, terwijl achter haar al meerdere leden van het kabinet opstapten. Zo vertrok VVD-staatssecretaris Eric van der Burg samen met VVD-minister Christianne van der Wal, stapte D66-staatssecretaris Gunay Uslu op en vertrokken ook CDA-minister Hugo de Jonge en CDA-staatssecretaris Marnix van Rij, waarna ook minister Kaag opstapte. Daarna vertrok de rest van het kabinet.

Een meerderheid van de Kamer toonde begrip voor het besluit van Bergkamp om Baudet het woord te ontnemen. Wel klonk er kritiek op het besluit van bewindslieden om weg te lopen tijdens een debat. SP-leider Marijnissen benadrukte dat het kabinet niet bepaalt of een debat wordt onderbroken, maar dat dat aan de voorzitter is. Ook SGP-voorman Van der Staaij uitte daar kritiek op. Het kabinet is tijdens Tweede Kamerdebatten volgens de regels te gast en bepaalt niet de orde. Daarom is het opmerkelijk dat bewindslieden uit eigen beweging opstappen tijdens een betoog.

Onderlinge omgang is al langer een heet hangijzer in politiek Den Haag. In maart is er zelfs nog een apart debat gevoerd over omgangsvormen. Eerder knetterde het ook al, bijvoorbeeld toen toenmalig coronaminister De Jonge Baudet zijn rug toekeerde.