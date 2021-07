Deze predikant schrijft liefdesbrieven op bestelling: ’Seks is zeker geen vereiste’

Viktor Frölke, grondlegger van de Church Of The Good Life: „Van liefde kun je in deze treurige tijd nog een beetje gelukkig worden.” Ⓒ Anne Reinke

De liefdesdominee doet niet aan kerkdiensten. Reverend Viktor Frölke – bijnaam Holy Vik – verpakt z’n ’boodschap’ in zijn boek Het wonder der liefde, waarin ieder hoofdstuk als het ware een preek is. Filosoof, gewezen buitenlandcorrespondent in New York, romanschrijver, verbannen postbode. Levenskunstenaar, voor al uw huwelijksvoltrekkingen en liefdesbrieven.