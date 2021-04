Nederland zakt weer weg naar middenmoot op Europese prikranglijst

Premium Vrouw

Hoe ver gaan we voor een perfect lichaam?

Even botox laten inspuiten tijdens de lunchpauze of een paar Kim Kardashian-implantaten in je billen laten zetten: cosmetische ingrepen lijken steeds normaler te worden. Met alle gevolgen van dien, zoals recent het overlijden van een Nederlandse vrouw na een ingreep in Turkije. Wetenschappelijk doce...