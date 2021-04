Tbs en celstraf voor hoofdverdachte overval op YouTuber Snapking

Tbs voor onbepaalde tijd kan in de praktijk levenslang betekenen. Daarmee lijkt voor Van der V. een einde gekomen aan een jarenlang feuilleton vol misdrijven en veroordelingen. Zijn strafblad is 14 pagina’s lang en ook in de gevangenis veroorzaakte hij meerdere incidenten. Hij is al een paar keer overgeplaatst naar andere gevangenissen en wordt extra zwaar beveiligd. Tijdens de rechtszaak moest hij zijn handboeien omhouden en werd hij bewaakt door vier beveiligers.

Het Pieter Baan Centrum (PBC) onderzocht de explosieve Van der V., die niet bij de uitspraak dinsdagmiddag in Amsterdam aanwezig was, en concludeert dat hij lijdt aan een sociale persoonlijkheidsstoornis en paranoïde psychoses. In het vonnis volgt de rechtbank het advies van het PBC op om hem tbs en dwangverpleging op te leggen. De rechter: „De kans dat hij in herhaling valt is heel erg groot. Hij heeft de samenleving en vooral zijn slachtoffers heel veel angst aangejaagd.” Ook vertelde de rechter dat Van der V. nu medicatie krijgt, wat hem wat rustiger zou maken.

De straf kreeg Van der V. opgelegd voor meerdere geweldsdelicten. Uit het niets ging hij los op slachtoffers en stompte en schopte ze in hun gezicht. Omdat hij zich aan hem irriteerde, sloeg Van der V. een schoonmaker in een McDonalds-restaurant buiten westen. Zijn eigen vader beukte hij met een knuppel op zijn achterhoofd nadat hij de voordeur van het ouderlijk huis had ingetrapt.

In de val gelokt

Bij de overval in Zaandam in 2018 dachten Tim van Teunenbroek alias rapper Snapking en zijn twee vrienden een afspraak te hebben met twee meisje van destijds 16 en 18 jaar. De slachtoffers werden in de val gelokt en door Van der V. en twee handlangers mishandeld en gedwongen kostbare spullen af te geven. De rechtbank achtte bewezen dat Van der V. daarbij met een gasdrukwapen heeft gedreigd en geslagen. In de zaak van de overval op Snapking zijn al eerdere twee jongeren veroordeeld tot taakstraffen tot 100 uur en een voorwaardelijke celstraf. Van der V. heeft twee weken de tijd om tegen het vonnis in hoger beroep te gaan.