Corona-uitbraak op Friese basisschool: 14 kinderen en 3 leraren positief getest

GGD Friesland laat desgevraagd weten dat op één basisschool in de gemeente Dantumadiel tot nog toe veertien leerlingen en drie leerkrachten positief zijn getest op het coronavirus. Woensdag is er een grote testronde geweest, maandag volgt weer zo’n ronde. ,,Vanwege de incubatietijd moet je meerdere keren testen”, verklaart GGD-woordvoerder Jan Arendz tegen de Leeuwarder Courant.

De GGD wil om privacyredenen niet zeggen om welke school het gaat. Bij De Sprankeling was vrijdagmiddag niemand bereikbaar voor een toelichting.

De Sprankeling is met twee andere basisscholen gehuisvest in Campus Damwâld; bij die andere scholen zouden volgens de uitleg van de GGD geen sprake van corona-clusters zijn. Op dit moment zijn er drie scholen in Friesland met een cluster van minimaal drie besmettingen, meldt de GGD.