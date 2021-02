Politiebond heeft sympathie voor terras-actie: ’Dit helpt ons ook’

De Politiebond heeft sympathie voor de actie van horecaondernemers om volgende week dinsdag hun terrassen weer te openen, zegt Struijs. „Uiteraard gaat de politie handhaven als terrassen op illegale wijze openen, maar we snappen de oproep van Koninklijke Horeca Nederland heel goed”, reageert Struijs op de voornemens van de horecabedrijven.

„Door het mooie weer is sprake van toenemende drukte in parken en op stranden. Mensen komen bij elkaar, met grote drukte tot gevolg. De horecabedrijven willen de terrassen gereguleerd openen, met inachtneming van de 1,5 meter. Dat verlicht voor de politie de druk op de handhaving”, aldus Struijs. „Het geeft duidelijkheid. We zien nu een enorme toename van samenscholing, niet alleen in parken maar ook bij illegale feestjes in de duinen. Het is dan beter te reguleren. We vragen de burgemeesters daarnaar te kijken. Dat geeft ons meer lucht.”

Burgemeesters

Struijs voerde donderdagmiddag via een videovergadering overleg met een aantal burgemeesters. „Mensen willen naar buiten. Hoe kunnen we dat op een goede manier doen? Ik verwacht dat meerdere burgemeesters zich hierover zullen uitspreken in deze discussie.”

De burgemeesters vinden ook dat de eerstvolgende versoepelingen betrekking moeten hebben op buitenruimtes – in plaats van binnen. „Dat hebben wij ook aangegeven bij het kabinet. Er is heel veel behoefte aan versoepelingen.” Maar zolang de huidige maatregelen gelden, „worden deze ook gehandhaafd”, aldus het Veiligheidsberaad. Eerder had het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten dat het ’aan de driehoek’ is om te handhaven. Politie en burgemeesters dus.

Steun voor ondernemers

Een groep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland roept op om volgende week terrassen open te gooien. „Zeker na het zien van de beelden van afgelopen weekend en afgelopen dagen. Amper tot geen handhaving maar wel volle parken door het hele land”, zegt initiatiefnemer en horeca-ondernemer Johan de Vos. De voorgeschreven 1,5 meter afstand zal bij de heropening wel in stand worden gehouden, benadrukt hij.

Onder meer in Helmond stak een ondernemer al de handen uit de mouwen en begon zijn terras op te bouwen.

Sommige burgemeesters hebben imiddels expliciet benadrukt te zullen handhaven, zoals Eric van Oosterhout van Emmen, maar anderen – onder wie Paul Depla van Breda en Pieter Broertjes van Hilversum – willen meedenken met ondernemers. Er zijn volgens hem best meer mogelijkheden dan nu het geval is. „We moeten ook in Den Haag voor het voetlicht brengen wat er in de steden gebeurt. We kunnen niet aan de gang blijven met verbieden en gebieden”, aldus de Brabantse burgemeester. „Corona is iets waar we mee moeten leren omgaan en dan kan je het beter gecontroleerd en veilig doen dan ongecontroleerd groepen laten ontstaan. Want het terrasseizoen gaat echt binnen een paar weken van start, dat houden we niet tegen.”