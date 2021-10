Schutter dodelijke schietpartij winkelcentrum VS overleden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ AP

BOISE - De gewapende man die maandag twee mensen doodschoot in een winkelcentrum in Boise, in de Amerikaanse staat Idaho, is dinsdag (lokale tijd) in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de lokale tv-zender KBOI 2News.