Agent gewond naar ziekenhuis na contact met onbekende stof

Hulpverleners en agenten bij de woning in Arnhem. Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - Na contact met een nog onbekende stof is een agent in Arnhem woensdagochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht. De agent raakte onwel na het contact. Wat zich precies heeft afgespeeld bij de woning aan de Fruithoeve in de Gelderse stad is nog onduidelijk.