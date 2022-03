Dode in woning, agent gewond naar ziekenhuis na contact met onbekende stof

Hulpverleners en agenten bij de woning in Arnhem. Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - In de woning waar woensdagochtend een agent onwel werd door een nog onbekend stof, is later een lichaam gevonden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.