Dode en gewonden bij ’aangestoken’ brand in gezondheidscentrum Wilp

Een gewonde werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar mocht in de loop van de ochtend terug naar het centrum. Twee personen zijn ter plaatse behandeld door de hulpdiensten, meldt de veiligheidsregio.

Het drama voltrok zich in het zorgcentrum, een ’groot groen beschermd terrein met zowel woon- als dagbestedingslocaties’, aldus De Stentor. Rond 02.00 uur waren er vlammen in een kamer op de begane grond van het woongedeelte. De politie gaat uit van brandstichting. In het gebouw wonen mensen die hulpbehoevend zijn.

Bewoner overleden

De brandweer ging met twee blusvoertuigen op de brand af en kon ongeveer een half uur later melden dat het sein brand meester was gegeven. Er zijn nog verschillende personen uit het gebouw geholpen, maar voor een van hen kwam de hulp te laat.

„De cliënt die in de kamer woonde waar de brand is ontstaan, is niet op tijd kunnen evacueren en is helaas overleden”, aldus woordvoerder Diane Onnink van Zozijn tegen De Stentor. „Ons medeleven gaat in eerste instantie uit naar de familie van de overleden cliënt. Met hen overleggen we hoe we dit verder doen en met de andere cliënten afscheid gaan nemen.”

Ook voor de bewoners is de schok groot. „Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Wat er is gebeurd, is heel ingrijpend voor ze. Ze kunnen alles nog niet bevatten”, aldus Onnink tegen De Gelderlander.