Dodental bij Keniaanse sekte die zichzelf uithongerde loopt op naar 58

De ontdekking werd gedaan in het Shakahola-bos in de buurt van de kustplaats Malindi. Zaterdag had de politie daar al melding gemaakt van 21 slachtoffers. De opgravingen waren maandag nog steeds aan de gang. Het Shakahola-bos, dat ongeveer zo groot is als het New Yorkse Central Park, is afgesloten voor het publiek.

Het onderzoek naar de religieuze sekte begon nadat de politie eerder deze maand vijftien leden had gered. Vier van hen overleefden het niet. Sekteleider Makenzie Nthenge werd kort daarna opgepakt. Hij is nu tijdens zijn hechtenis zelf in hongerstaking gegaan.

’Terreur’

De Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken Kithure Kindiki heeft opgeroepen tot strengere regulering van religieuze instellingen om een herhaling van dit soort drama's te voorkomen. De Keniaanse president William Ruto spreekt van een verschrikkelijke misdaad, die hij vergelijkt met terrorisme.