Politie Friesland schiet automobilist (28) dood die op agenten inreed: ’Dit is wel heftig’

Jurre de Haan (19) woont vlakbij. „Ik werd wakker van het geknal. Alsof jeugd een vuurwerkpot afsteekt. Achter elkaar ging het even door...”

De Haan: „Ik zag een auto door het weiland hier rijden. Binnen een paar minuten was er nog veel meer politie bij. Dit is wel heftig.” Hij heeft daarna wel weer geslapen. „En nu maar weer door”, zegt hij en fietst vlot weg.

Oudere mannen komen met de scooter en fiets uit de buurt even kijken. Ze kunnen er niet over uit. „Hier gebeurt normaal gesproken niet zoveel.” Een paar vrouwen zegt toch: „Je ziet wel es wat, maar ik laat het maar.”

„Ik was zelf dus nog wakker, hoorde wat ineens. Maar draaide me maar weer om. Ik hoorde het van de hulp wat er gebeurd is ”, vertelt Ritske Bosma (86). Hij woont al zestig jaar in zijn nabije woning en al zijn hele leven in de streek. .„Een paar uur later is het me pas duidelijk. De politie is er nog steeds. Dat zijn we hier niet gewend’:, verzucht de Fries.

Achtervolging

Het schietincident met dodelijke afloop gebeurde aan De Fjouwer Roeden in het dorp, rond 01.45 uur. Een halfuur eerder wilde de politie de automobilist controleren ter hoogte van Quatrebras, maar hij ging ervandoor. Na een achtervolging stopte de auto in Boelenslaan, dat tot Achtkarspelen behoort. Toen agenten de bestuurder benaderden, reed hij op hen in. Daarop zijn schoten gelost.