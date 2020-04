’Dit weekend na 20 tot 40 minuten in de zon verbrand’

Die boodschap heeft weerbureau Weeronline. Er wordt namelijk zonkracht 5 voorspeld, zowel op vrijdag als op zaterdag. „Met zonkracht 4 tot 5 kan een lichte huid al in 20-40 minuten verbranden”, aldus het weerbureau.

Het verbrandingsgevaar is tussen 13.00 en 15.00 uur het grootst. „Maar ook voor en na die tijden kan je huid makkelijk rood kleuren.”

Eerder deze week was er ook al zonkracht 4. Dat kwam voor velen als een verrassing – het is immers begin april – met aardig wat roze velletjes tot gevolg.

„Zonkracht hangt niet af van de temperatuur. Het is dus niet zo dat je snel verbrandt op een bloedhete dag. Juist koele dagen met veel zon, zoals in maart en april zijn erg verraderlijk. De zonkracht is afhankelijk van de hoeveelheid ozon hoog in de atmosfeer. Wanneer de ozonlaag dun is, bereikt meer schadelijke UV-straling het aardoppervlak en verbrand je sneller”, aldus Weeronline.

Dagenlang zonkracht 4 en 5

De komende dagen zal hooguit sluierbewolking zich aan de hemel vormen, maar verder is het zonovergoten. In het noorden wordt het donderdag tot en met zondag zonkracht 4, in het zuiden op vrijdag en zaterdag zelfs zonkracht 5. „Smeer je dus goed in met zonnebrandcrème, of mijd de zon midden op de dag.”