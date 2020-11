Justitie: ’Seks met dochters vormt cement in relatie Pascal P. en Tanja D.’

Volg de zaak hieronder vanaf 09.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

De seks met de dochters vormde volgens justitie ’het cement in de relatie’ tussen Pascal P. en Tanja D., D. had er volgens de officier van justitie geen moeite mee dat P. seks had met haar dochters. Zolang P. het maar niet deed met andere vrouwen en haar niet verliet.

Vrijdag besprak de rechtbank de verdenkingen met de beide verdachten. De behandeling van de zaak tegen D. werd halverwege onderbroken, omdat de vrouw onwel werd. De rechtbank hoopt haar proces woensdag te kunnen afronden.

De dochters van D. zouden vanaf jonge leeftijd ten prooi zijn gevallen aan P., met medeweten van hun moeder, en talloze malen zijn misbruikt. Uit slachtofferverklaringen komt het beeld naar voren dat het langdurige misbruik grote impact heeft gehad op het leven van de meisjes. Volgens de oudste dochter treft moeder Tanja D. geen blaam, omdat zij volledig in de ban zou hebben verkeerd van de dwingende P.

P. zou de meisjes na verloop van tijd hebben meegenomen naar parkeerplaatsen in Zeeland, om hen daar te laten misbruiken door andere mannen. De meisjes werden gedrogeerd om deze praktijken te vergemakkelijken. Justitie verdenkt P. ook van seksueel misbruik van nog twee andere meisjes, onder wie een vriendinnetje van de oudste dochter van D.

Deskundigen hebben de rechtbank geadviseerd P. tbs met dwangverpleging op te leggen, omdat hij lijdt aan seksuele stoornissen en omdat de kans op herhaling groot is.