Nog maanden bezig met onderzoek brand SABIC

De brand brak 28 december uit in een van de ovens van Naftakraker 3 bij SABIC in Geleen op industrieterrein Chemelot. Daardoor raakten twee medewerkers gewond. Zij werden naar het ziekenhuis in Aken overgebracht. Een van hen overleed maandag aan zijn verwondingen.

De OVV was op eigen initiatief al begonnen met een onderzoek. Nu daarbij een dode is gevallen, is het onderzoek volgens Europese regels verplicht, aldus een woordvoerder van de onderzoeksraad.

SABIC liet dinsdag weten „zeer bedroefd” te zijn over het overlijden van de werknemer. „Onze gedachten gaan uit naar de familie van de overledene”, aldus een woordvoerster.