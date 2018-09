Dronken bestuurder trekt mes na ongeluk

Het busje kwam door een aanrijding op de A4 met een vrachtwagen op de vangrail terecht. Automobilisten die het ongeluk zagen gebeuren en de bestuurder te hulp wilden schieten, kregen niet de reactie die ze verwacht hadden. De man begon met een vlindermes te zwaaien en dreigde dat hij de hulpverleners zou aanvallen. De bestuurder riep volgens de getuigen ook dat hij zelfmoord wilde plegen, meldden lokale nieuwssites.

De chauffeur was zichtbaar onder invloed, maar wilde desondanks wegrijden. Twee uitgestapte automobilisten wisten het mes uit de hand van de chauffeur te slaan en hem in het busje te overmeesteren, naar buiten te trekken en tegen de grond te werken. De politie, die even later ter plaatse kwam, heeft de man meegenomen naar het bureau.