’Niet zingen in de kerk’

Zo heeft de PKN afgelopen dinsdagochtend al haar leden geadviseerd niet meer te zingen in de kerkgebouwen. In de kerkgebouwen varieert hoeveel leden maximaal aanwezig mogen zijn. „Dat is afhankelijk van de grootte van het gebouw. Voorwaarde is dat er altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden.” De PKN adviseert de lokale kerkbesturen over aanvullende maatregelen. „Wij zien dat die plichtgetrouw worden opgevolgd. De grenzen worden niet opgezocht. Maandag overleggen wij nog hoe om te gaan met het mondkapjesadvies.”

Mondkapjes

Datzelfde geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk (RKK). „Afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw wordt bepaald hoeveel mensen aanwezig kunnen zijn. Te allen tijde dient de anderhalve meter te worden gerespecteerd. En parochianen wordt verzocht niet te zingen. Mondkapjes zijn daarom op dit moment niet verplicht, ook omdat mensen zitten.” Uit GGD-cijfers blijkt volgens Anna Kruse van de RKK dat de kerken geen besmettingshaarden zijn. „Wij zien juist dat het strikt naleven van het protocol zijn vruchten afwerpt.”

In Amsterdam is religieuze organisaties gevraagd ook een maximum-aantal van dertig mensen toe te laten tot de gebouwen. Velen geven daar gehoor aan. Diverse moskeeën sluiten de komende drie weken zelfs volledig de deuren. In de Blauwe Moskee wordt alleen de drukbezochte vrijdagpreek geschrapt. Voor de overige gebeden geldt de maximale toegestane hoeveelheid van 30 personen.

Lokale maatregelen

Adviseur Rasit Bal van het Contactorgaan Moslims en Overheid laat weten dat dat voorlopig slechts lokale extra maatregelen zijn. „Wel volgen wij in alle gebouwen de landelijke richtlijnen op. Zo moeten moskeebezoekers bijvoorbeeld hun eigen kleed meenemen, is er altijd 1,5 meter afstand en worden ophopingen van mensen zowel binnen als buiten voorkomen.”