Verdachte schietpartij Geervliet opgepakt

STEENWIJK - De politie heeft in het Overijsselse buurtschap Witte Paarden bij Steenwijk een 34-jarige man uit het Drentse Vledder aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in het Zuid-Hollandse plaatsje Geervliet. Bij die schietpartij zondagavond is een man gewond geraakt.