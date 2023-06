LIVE | Digistalker Matthieu M. maakte leven vrouwen hel: ’Sommigen stonden met koffer op de stoep’

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

De officier van justitie eiste woensdag in de rechtbank in Utrecht drie jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen hem, en oplegging van de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel.

Zijn slachtoffers waren jonge vrouwelijke medewerksters van de forensisch psychiatrische kliniek (FPK) in Assen en de Woenselse Poort in Eindhoven. Notabene vrouwen die hem wilden helpen nadat hij al drie keer eerder was veroordeeld voor soortgelijke feiten. In 2016 maakte Matthieu M. tien slachtoffers. In 2018 werd hij veroordeeld voor het hacken van social media-accounts van Bekende Nederlanders. En in 2020 kreeg hij vier maanden voorwaardelijk voor computervredebreuk.

Zwijgrecht

Zei hij destijds nog dat het een kant van hem was die hij het liefst zou willen ’afsnijden”, woensdag in de rechtbank van Utrecht deed hij er op advies van zijn advocaat Pascal Lodder helemaal het zwijgen toe. Geen schuldbekentenis, geen spijt, alleen maar steeds dat ene woord „zwijgrecht.”

Een verdachte is niet verplicht om te praten. Luisteren moest hij wel terwijl het ene na het andere slachtoffer hem bittere verwijten maakte over zijn praktijken. Het zijn allemaal vrouwen die in de forensische psychiatrie werken juist om mensen zoals Matthieu M. te helpen. Maar met hèm is hun geduld op.

Geëmotioneerd vertelden ze hoe ze het plezier in hun werk verloren.

Hoe ze zich opgejaagd, begluurd en vies voelden omdat M. hun foto, telefoonnummer en zelfs adres op sekssites plaatste met als toevoeging dat ze gek waren op bondageseks en gangbangs.

Hoe soms wel dertig mannen ’s nachts belden met de vraag „of je zijn hebt in een lekkere dikke pik”, en in één geval zelfs – met koffer – op de stoep stond.

Nepaccounts

Hoe ze zich moesten verantwoorden tegenover familieleden, vrienden, collega’s, oud-klasgenoten en vrienden van vrienden die via nepaccounts seksueel getinte voorstellen kregen.

Een aantal vrouwen belandde in de ziektewet door de aanhoudende spanning. Sommigen besloten de forensische psychiatrie helemaal de rug toe te keren. Allemaal ondervinden ze tot op de dag van vandaag de schadelijke gevolgen van Matthieu M.’s acties.

In de klinieken was het al snel duidelijk dat Matthieu M. de man was die aan de haal ging met de identiteit van meerdere medewerksters. Op een foto die hij gebruikte werden het dakraam en het dekbed van kamer 5 in de FPK herkend. Matthieu M.’s kamer. Bovendien stopte het stalken steeds als M. niet kon beschikken over zijn telefoon of was opgesloten in de kliniek. Of als een van de medewerksters er blijk van gaf hem te hebben herkend. Bovendien was zijn werkwijze hetzelfde als in de eerdere zaken.

In de kou laten staan

Toch schoot het onderzoek van de politie niet op en ging het belagen verder. „Onvoorstelbaar dat de overheid in een campagne personeel werft voor de forensische zorg, de „Champions League van de geestelijke gezondheidszorg”, maar personeel dat erin werkzaam is in de kou laat staan”, zei een van de slachtoffers.

GGZ Drenthe zag zich genoodzaakt om zelf een particulier recherchebureau in te schakelen. Uiteindelijk sloot het net zich rond de corpulente Utrechter.