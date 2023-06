LIVE | Digistalker Matthieu M. nam identiteit aan van mannen en ging in gesprek met hun partners

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

De man zou zijn slachtoffers anoniem videobellen en via accounts op sociale media seksueel getinte berichten hebben gestuurd.

De Utrechter vroeg om naaktfoto’s te sturen of er werd geprobeerd een seksafspraak te maken. De identiteit van de doelwitten werd volgens het Openbaar Ministerie vervolgens gestolen en misbruikt op seks- en datingssites.

In eerdere gevallen nam M. de identiteit aan van mannen en ging in gesprek met hun vrouwen en vriendinnen. Toen dat niet meer spannend was, hackte hij bekende Nederlanders. „Het is een kant van mezelf die ik het liefst zou wegsnijden”, zei M. daar eerder over. Woensdag beroept M. zich vooral op zijn zwijgrecht.