Dronken voetganger uit Hillegom tot drie keer van de A4 geplukt

De politie nam de tegenstribbelende man mee in de auto en leidde hem van de A4 af. Kort daarop zag de politie dat de man weer de snelweg op wilde lopen. Ze hielden hem tegen en gaven een veilige route om thuis te komen. Maar niet veel later liep de man weer op de A4. Rijstroken werden toen met spoed afgezet. De man is aangehouden en in de cel gezet.