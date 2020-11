Wandelaar van de A4 bij Weteringbrug geplukt

Rond 02.25 kwam de eerste melding binnen over de wandelaar. De man troffen bij het Ringvaartaquaduct op de A4 de 45-jarige Hillegommer aan. „De man bleek onder invloed te verkeren en wilde kennelijk via de A4 naar huis toe wandelen”, zo schrijft de politie. Hij stelde zich agressief en recalcitrant op. De politie nam de wandelaar mee in hun auto, van de A4 af, en deelden hem mee dat hij een bekeuring zou krijgen voor het lopen op de snelweg.

Kort hierop zag de politie dat de man weer de A4 op wilde lopen: zij weerhielden hem hiervan en wezen hem een veilige wandelroute naar zijn woonplaats.

Enige tijd later bleek de man toch weer op de rijksweg te lopen. De rijstroken van de A4 werden daarom met spoed afgezet en de man werd aangehouden, overgebracht naar het politiebureau en ingesloten.

Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.