Verdachte van neersteken agente in Frankrijk overleden

„De politie heeft een individu geneutraliseerd die een aanval had gepleegd bij het politiebureau in La Chapelle-sur-Erdre”, schrijft minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter. Darmanin is na de steekpartij naar het gebied vertrokken, meldt zijn ministerie.

Bij de schotenwisseling zijn ook drie agenten gewond geraakt aan armen of benen. De verdachte zou na de steekpartij het wapen van zijn slachtoffer hebben meegenomen.

’Psychische problemen’

De verdachte had volgens bronnen in het onderzoek psychische problemen en zat eerder in de gevangenis vanwege een geweldsmisdrijf. In de gevangenis zou hij zijn geradicaliseerd.

De man vluchtte eerst in zijn auto, maar nadat hij daarmee was gecrasht ging hij lopend verder. De politie had mensen in het gebied opgeroepen om binnen te blijven en scholen werden extra beveiligd. Er werden meer dan tweehonderd agenten en twee helikopters ingezet bij de zoektocht.

Duizenden Franse agenten demonstreerden eerder deze maand nog in Parijs om betere bescherming te eisen. Ze wilden ook strengere straffen voor geweld tegen de politie. Vakbonden hadden opgeroepen tot de betoging na de dood van politieman Eric Masson. Die was doodgeschoten tijdens een onderzoek in de zuidelijke stad Avignon.