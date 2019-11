Reizigers al ruim drie uur vast in gestrande trein bij Bodegraven

Er zitten naar schatting zo’n tweehonderd mensen in de trein. Meerdere pogingen om de mensen uit de trein te krijgen, zijn mislukt. Bussen konden de plek niet bereiken, omdat er aan weerszijden sloten liggen. Wandelen langs het spoor is te gevaarlijk, wegens de situatie met de bovenleiding. Daarnaast kunnen mensen slecht ter been zijn, aldus de woordvoerder.

Er is voor gekozen om de defecte trein weg te laten slepen door een andere trein. Die is nu aangekoppeld. Onbekend is wanneer deze koers kan zetten richting Alphen aan den Rijn.

De situatie zorgt voor veel vertraging op het spoor tussen Utrecht en Leiden.