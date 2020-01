Experts: ’Aanslag met Boeing nog niet uitgesloten’

De Boeing Max staat al bijna een jaar aan de grond na twee dodelijke crashes door softwarefouten in het ontwerp. Ⓒ EPA

Teheran - De Boeing 737, een van de meest gebruikte vliegtuigen in de luchtvaart, staat opnieuw in een kwaad daglicht. Er zijn bij het grote publiek vooral twijfels over de populaire zuinige uitvoeringen ’New Generation’ en ’Max’.