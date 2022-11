Walrus gezien op strand bij Petten

Kopieer naar clipboard

Thor de walrus Ⓒ Dennis Bellis

Petten - In de nacht van 5 op 6 november is er een walrus gezien op het strand van Petten. Het dier leek in goede conditie en werd door het Zeehondencentrum Pieterburen op afstand in de smiezen gehouden. Het is de tweede walrus binnen één jaar tijd in onze wateren.