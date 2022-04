Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig genist en motoragent doet mee aan Invictus Games Ed Zegel (48) kreeg ptss na loopbaan bij leger en politie: ’Ik was totaal de weg kwijt’

Door Olof van Joolen

Ⓒ Rias Immink

De 28 leden van het Nederlandse team dat deelneemt aan de Invictus Games voor gewonde veteranen gaan voor de overwinning. Niet per se op het veld, de baan of in het zwembad maar op zichzelf. Vandaag vertelt Ed Zegel (48) hoe hij dankzij de spelen in Toronto (2017) grip kreeg op de geestelijke problemen die hij overhield aan een loopbaan bij het leger en de politie.