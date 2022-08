LIVE | China: Pelosi en VS zullen gestraft worden na bezoek aan Taiwan

Pelosi landt in een Boeing C-40C op Taiwan.

TAIPEI - Het bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft tot een felle Chinese reactie geleid. De Aziatische grootmacht veroordeelde het bezoek als een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan, reageerde met een golf van militaire oefeningen en riep de Amerikaanse ambassadeur in Beijing op het matje. Volg het bezoek van Pelosi en de gevolgen ervan in dit liveblog.