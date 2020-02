Zieke vrouw aan boord vlucht vanuit Hongkong naar Schiphol

Dat blijkt uit ooggetuigenverslagen en beelden op sociale media. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific was niet bereikbaar om op de beelden, die door Ho Ting Yan op Facebook zijn gezet, te reageren. Meerdere mensen die in het vliegtuig zeggen te hebben gezeten reageren op sociale media om het verhaal te onderschrijven. De vrouw zou koorts hebben gehad, moeten braken en hoesten en zou hebben geweigerd om een mondkapje te dragen of het vliegtuig te verlaten. Getuigen zeggen op internet dat de vrouw na een half uur alsnog uit het toestel is gehaald.

Aankomst op Schiphol

Het vliegtuig landde vervolgens zaterdagochtend op Schiphol. Daar zijn geen bijzondere extra veiligheidsmaatregelen genomen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. „Wij volgen daarin het protocol van de overheid”, vertelt een woordvoerder van Schiphol. „De Veiligheidsregio Kennemerland bepaalt wat te doen als iemand aan boord ziek is of er een vermoeden van ziekte ontstaat.”

De lokale GGD, die onder de Veiligheidsregio valt, bepaalt wat er moet gebeuren. „Er wordt niet extra gemonitord bij dit soort vluchten”, vertelt woordvoerder Arnoud Janssen van de GGD. „Maar als er een verdenking is dat er iemand aan boord ziek zou kunnen zijn, wordt dat door de crew gemeld aan de airport medical service van Schiphol. Als zij het vermoeden hebben, nemen ze contact op met de GGD.” Maar dat is dus niet gebeurd. „Aangezien de vrouw in Hongkong uit het vliegtuig is gehaald en het toestel mocht vertrekken, hebben de autoriteiten daar geen reden gezien om verder in te grijpen. Dan gaan we er vanuit dat de situatie is afgehandeld.”

Het betekent dat de inzittenden van het toestel Schiphol zonder extra controle konden verlaten, en alleen op een scherm te zien kregen zich te melden als er binnen veertien dagen klachten ontstaan.

