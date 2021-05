Met halve fles wodka op doodde bestuurder een 82-jarige fietsster, nu is hij schuldbewust

De auto van K. H. vloog op 11 juli 2019 uit de bocht en raakte een lantaarnpaal, waarna auto en paal een echtpaar op het fietspad raakten. Ⓒ 112 Venlo

Maastricht - Negentien maanden later kan de man weer lopen, al heeft hij nog last van zijn been. Toch toonde hij medelijden met de verdachte van de aanrijding, waarbij zijn vrouw het leven liet.