Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlands onderzoek: deltavariant niet duizend, maar vier keer zoveel virusdeeltjes

Door Serge sekhuis Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Maastricht - De deltavariant van het coronavirus heeft in no time de hele wereld veroverd. Hoe verklaren we dat ’succes’ en hoeveel besmettelijker is de mutant eigenlijk? Maastrichts onderzoek werpt nieuw licht op de zaak.