Man al uren klem in kruipruimte woning in Alblasserdam

Dat meldt RTV Rijnmond. „De vloer in de kruipruimte werd opgehoogd met zand”, zegt Eddy van Well van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. „Daarbij is hij klem komen te zitten.”

De brandweer heeft gespecialiseerd team uit Alphen aan den Rijn ingeschakeld om de man uit de kruipruimte te redden. Een aannemer heeft een zandzuiger gestuurd, om zand weg te halen.

Volgens de woordvoerder gaat de klus nog wel even duren, maar de man is niet gewond.