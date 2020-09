Man uren klem in kruipruimte woning in Alblasserdam

Dat meldt RTV Rijnmond. De man lag volgens de Veiligheidsregio op zijn buik op het zand en met zijn rug tegen de fundering. De man zat zo vast dat het niet mogelijk was om hem aan zijn benen te trekken en hem uit zijn benarde positie te bevrijden.

„De vloer in de kruipruimte werd opgehoogd met zand”, zegt Eddy van Well van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. „Daarbij is hij klem komen te zitten.”

De brandweer schakelde een gespecialiseerd team uit Alphen aan den Rijn in om de man uit de kruipruimte te redden.