Man verdronken in waterplas Overloon

Overloon - Een man van Poolse afkomst is zondag om het leven gekomen in een waterplas bij het Schaartven in Overloon. Hij was met een groepje van vier personen aan het zwemmen toen hij plotseling niet meer boven water kwam. De vrienden sloegen meteen alarm.