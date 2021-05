Kroongetuige Nabil B. schort overeenkomst met OM op

B. zou woensdag verklaren tijdens een zitting rond de moord op spyshophouder Ronald Bakker, maar is niet verschenen. Volgens zijn advocaten komt het OM stelselmatig afspraken niet na met betrekking tot veiligheidsmaatregelen voor B. en zijn gezin.

De oorzaak voor de breuk tussen het OM en kroongetuige Nabil B. is volgens de advocaat van Nabil afspraken over veiligheidskwesties. Advocaat Onno de Jong: „Het OM faalt op ieder vlak. Mijn cliënt heeft gezegd: tot hier en niet verder. Laat het OM maar aan tafel komen om de problemen op te lossen. De houding van het OM is; zodra we de verklaringen binnen hebben, laten we hem toch stikken?!”

Strubbelingen spelen al langer

Er zijn van meet af aan flinke strubbelingen geweest tussen het OM en kroongetuige Nabil B. Het OM zegt volledig verrast te zijn over het opschorten van de deal. „Wij kregen pas gisteravond een mail hierover.”

B. heeft zich eerder beklaagd over de zijns inziens gebrekkige veiligheidsmaatregelen die justitie voor hem en zijn naasten heeft getroffen. Daar leek hij alle redenen toe te hebben: een week nadat het OM bekendmaakte dat het een kroongetuigendeal met hem had gesloten, in maart 2018, werd B.’s broer doodgeschoten. Aangenomen wordt dat deze moord een wraakoefening is geweest voor het ’verraad’ van B. In september 2019 werd B.’s toenmalige advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Familieleden van B. zijn al jaren ondergedoken.

Nabil B. behoorde naar eigen zeggen tot de bende van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het proces Marengo. In 2017 liep hij over naar justitie, onder meer omdat hij bang was zelf te worden vermoord. Taghi heeft volgens justitie opdracht gegeven voor een reeks onderwereldmoorden.

De behandeling van de zaak rondom de moord op Ronald Bakker kan gewoon doorgaan. „De verklaringen van de kroongetuige spelen een marginale rol in de zaak”, aldus de rechter.

Felle brief aan rechtbank

In hun felle brief aan de rechtbank hekelen de advocaten van Nabil B., mr. Onno de Jong en mr. Peter Schouten het optreden van de getuigenbeschermers van het openbaar ministerie en politie.

„Geachte rechtbank”, schrijven ze. „Langs deze weg deelt de verdediging van B. u mede dat onze cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de met hem gesloten overeenkomst opschort. Ook zal hij voor zolang die opschorting duurt, niet meer ter zitting verschijnen. Indien hij op uw verzoek gedwongen wordt te verschijnen, zal hij niets verklaren.”

De reden is volgens de advocaten dat het OM niet in staat blijkt om op adequate manier de veiligheid van B.’s gezin te waarborgen. „Toen B. in 2017 besloot om met het OM een overeenkomst aan te gaan, deed hij dit niet (alleen) voor zichzelf, maar ook voor zijn gezin. In het belang van die veiligheid, kunnen en mogen wij u geen verdere inhoudelijke mededelingen doen over het exacte karakter van de gerezen problemen”, aldus de brief.

De problemen met het OM en zeker ook met de andere aanverwante betrokken instanties en personen, zijn volgens de advocaten zo ernstig dat B. het niet verantwoord acht om op de huidige manier door te gaan.

„De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door enorme spanningen op het gebied van de zorg voor zijn gezin. Dit heeft zijn tol geëist. Wij hebben het OM herhaaldelijk gewezen op haar nalatigheid, haar nonchalance en haar non communicatie”, schrijven De Jong en Schouten. „Wij hebben tot op het laatst geprobeerd de nu ontstane situatie te voorkomen. Het lijkt echter wel of wij tegen dovemansoren praten. Men luistert niet en geeft geen enkel signaal af dat ons hoopvol stemt.”

Vertrouwenspersoon Peter R. de Vries van Nabil B. spreekt van een ernstige vertrouwensbreuk. „Op alle niveaus is tekortgeschoten: bij het college van procureurs generaal, het landelijk parket van het OM en het OM Midden-Nederland. Er zijn geen afspraken te maken, afspraken zijn niet nageleefd en de bejegening van de kroongetuige en zijn familie laat zwaar te wensen over. En we hebben er echt alles aan gedaan om de relatie te verbeteren. Maar het houdt een keer op.”

Uitzendbureau voor liquidaties

De recherche deed in 2015 onderzoek naar een soort uitzendbureau van de onderwereld uit Utrecht en omgeving, dat liquidaties voorbereidde en achter een enorm, ontdekt wapenarsenaal zat. Leden van de groep werden in hoger beroep in 2019 veroordeeld tot straffen tot 14 jaar.

In het kader van dat liquidatieonderzoek 26Koper vroeg de recherche bonnetjes op bij een spyshop in Nieuwegein. Er waren door de politie namelijk gps-zenders ontdekt waarmee de groep opponenten volgde. De zenders waren in de Spyshop-winkel voor spionage-apparatuur in Nieuwegein aangekocht.

Kort na het bezoek van de politie werd de ondernemer Ronald Bakker vlakbij zijn woning in Huizen geliquideerd. Volgens het Openbaar Ministerie zat Taghi achter de moord omdat hij dacht dat Bakker onder één hoedje speelde met de politie. In 2019 onthulde De Telegraaf op basis van nieuwe, onderschepte berichten van pgp-telefoons dat de groep Taghi aanvankelijk de shop op wilde blazen met een anti-tankwapen. Dat daarbij slachtoffers zouden vallen maakte niet uit.

