LIVE | Kroongetuige Nabil B. schort overeenkomst met OM op

Misdaadjournalist Mick van Wely doet hieronder verslag van de zitting.

B. zou woensdag verklaren tijdens een zitting rond de moord op spyshophouder Ronald Bakker, maar is niet verschenen. Volgens zijn advocaten komt het OM stelselmatig afspraken niet na met betrekking tot veiligheidsmaatregelen voor B. en zijn gezin.

De oorzaak voor de breuk tussen het OM en kroongetuige Nabil B. is volgens de advocaat van Nabil afspraken over veiligheidskwesties. Advocaat Onno de Jong: „Het OM faalt op ieder vlak. Mijn cliënt heeft gezegd: tot hier en niet verder. Laat het OM maar aan tafel komen om de problemen op te lossen”.

Strubbelingen spelen al langer

Er zijn van meet af aan flinke strubbelingen geweest tussen het OM en kroongetuige Nabil B. Het OM zegt volledig verrast te zijn over het opschorten van de deal. „Wij kregen pas gisteravond een mail hierover.”

De behandeling van de zaak rondom de moord op Ronald Bakker kan gewoon doorgaan. „De verklaringen van de kroongetuige spelen een marginale rol in de zaak”, aldus de rechter.

De rechtbank behandelt woensdag de moord op de spyshophouder Ronald Bakker in september 2015. Het is de meest weerzinwekkende moord uit het liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Uitzendbureau voor liquidaties

De recherche deed in 2015 onderzoek naar een soort uitzendbureau van de onderwereld uit Utrecht en omgeving, dat liquidaties voorbereidde en achter een enorm, ontdekt wapenarsenaal zat. Leden van de groep werden in hoger beroep in 2019 veroordeeld tot straffen tot 14 jaar.

In het kader van dat liquidatieonderzoek 26Koper vroeg de recherche bonnetjes op bij een spyshop in Nieuwegein. Er waren door de politie namelijk gps-zenders ontdekt waarmee de groep opponenten volgde. De zenders waren in de Spyshop-winkel voor spionage-apparatuur in Nieuwegein aangekocht.

Kort na het bezoek van de politie werd de ondernemer Ronald Bakker vlakbij zijn woning in Huizen geliquideerd. Volgens het Openbaar Ministerie zat Taghi achter de moord omdat hij dacht dat Bakker onder één hoedje speelde met de politie. In 2019 onthulde De Telegraaf op basis van nieuwe, onderschepte berichten van pgp-telefoons dat de groep Taghi aanvankelijk de shop op wilde blazen met een anti-tankwapen. Dat daarbij slachtoffers zouden vallen maakte niet uit.